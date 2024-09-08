У 2025 році Уряд планує запровадити субсидії на оренду житла для переселенців

Кабінет Міністрів наразі не планує збільшувати розміри державної допомоги для внутрішніх переселенців на 2025 рік, але Уряд планує запровадити нові заходи з підтримки ВПО.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час години запитань до Уряду у Верховній Раді 6 вересня.
«На 2025 рік поки що Мінфіном не було заплановано збільшення розмірів державної допомоги ВПО, але цьогорічні об'єми є достатніми», - сказав він.
Водночас глава Уряду підкреслив, що наразі змінюють підходи у допомозі ВПО. Зокрема, за його словами, створюються нові робочі місця для переселенців. Держава надає ваучери для професійної підготовки чи перепідготовки людей.
Також Уряд планує запровадити нові заходи з підтримки ВПО. Йдеться про надання переселенцям субсидії на оплату вартості або частини вартості оренди житлового приміщення. За його словами, цей пілотний проєкт реалізовуватиметься у дев'яти фронтових областях.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.