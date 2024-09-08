Практика судів
  1. В Україні

У 2025 році Уряд планує запровадити субсидії на оренду житла для переселенців

09:34, 8 вересня 2024
Допомогу переселенцям у 2025 році не планують збільшувати, але нададуть субсидію на оренду житла.
У 2025 році Уряд планує запровадити субсидії на оренду житла для переселенців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів наразі не планує збільшувати розміри державної допомоги для внутрішніх переселенців на 2025 рік, але Уряд планує запровадити нові заходи з підтримки ВПО.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час години запитань до Уряду у Верховній Раді 6 вересня.

«На 2025 рік поки що Мінфіном не було заплановано збільшення розмірів державної допомоги ВПО, але цьогорічні об'єми є достатніми», - сказав він.

Водночас глава Уряду підкреслив, що наразі змінюють підходи у допомозі ВПО. Зокрема, за його словами, створюються нові робочі місця для переселенців. Держава надає ваучери для професійної підготовки чи перепідготовки людей.

Також Уряд планує запровадити нові заходи з підтримки ВПО. Йдеться про надання переселенцям субсидії на оплату вартості або частини вартості оренди житлового приміщення. За його словами, цей пілотний проєкт реалізовуватиметься у дев'яти фронтових областях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Звернення щодо перевірки на втручання в роботу судів Держаудитслужби знаходиться на розгляді Григорія Усика з липня

Одне зі звернень стосовно порушення незалежності судів при здійсненні Держаудитслужбою ревізій знаходиться на розгляді у голови ВРП Григорія Усика з липня, інше ВРП адресувала Раді суддів України.

Розмір суддівської винагороди має бути збільшений – Вища рада правосуддя

Визначення базового посадового окладу судді у розмірі 2102 гривні є дискримінацією.

Видатки на Вищий антикорупційний суд скоротять на 43 млн грн

Бюджетний комітет Ради рекомендував скоротити видатки на ВАКС на 43 млн грн.

Верховна Рада схвалила законопроект про приватизацію державних банків, який вносить зміни до КАСУ, ГПК та ЦПК

Пропонується доповнити перелік випадків, коли не допускається забезпечення позову.

Невжиття військовим командиром заходів для запобігання міжнародному злочину будуть карати позбавленням волі від 20 до 30 років – Верховна Рада розгляне законопроект

До 30 років позбавлення волі чи довічне, а єдина підстава для звільнення від відповідальності – помилування Президентом – Верховна Рада ухвалить окремий закон про міжнародні злочини, який буде діяти паралельно з Кримінальним кодексом.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду