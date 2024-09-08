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В 2025 году Правительство планирует ввести субсидии на аренду жилья для переселенцев

09:34, 8 сентября 2024
Помощь переселенцам в 2025 году не планируют увеличивать, но предоставят субсидию на аренду жилья.
В 2025 году Правительство планирует ввести субсидии на аренду жилья для переселенцев
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Кабинет Министров не планирует увеличивать размеры государственной помощи для внутренних переселенцев на 2025 год, но Правительство планирует ввести новые меры по поддержке ВПЛ.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде 6 сентября.

«На 2025 год пока Минфином не было запланировано увеличение размеров государственной помощи ВПЛ, но нынешние объемы являются достаточными», - сказал он.

В то же время, глава Правительства подчеркнул, что сейчас меняют подходы в помощи ВПЛ. В частности, по его словам, создаются новые рабочие места для переселенцев. Государство предоставляет ваучеры для профессиональной подготовки или переподготовки людей.

Также Правительство планирует ввести новые меры по поддержке ВПЛ. Речь идет о предоставлении переселенцам субсидии на оплату стоимости или части стоимости аренды жилого помещения. По его словам, этот пилотный проект будет реализовываться в девяти фронтовых областях.

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