В 2025 году Правительство планирует ввести субсидии на аренду жилья для переселенцев

Кабинет Министров не планирует увеличивать размеры государственной помощи для внутренних переселенцев на 2025 год, но Правительство планирует ввести новые меры по поддержке ВПЛ.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде 6 сентября.
«На 2025 год пока Минфином не было запланировано увеличение размеров государственной помощи ВПЛ, но нынешние объемы являются достаточными», - сказал он.
В то же время, глава Правительства подчеркнул, что сейчас меняют подходы в помощи ВПЛ. В частности, по его словам, создаются новые рабочие места для переселенцев. Государство предоставляет ваучеры для профессиональной подготовки или переподготовки людей.
Также Правительство планирует ввести новые меры по поддержке ВПЛ. Речь идет о предоставлении переселенцам субсидии на оплату стоимости или части стоимости аренды жилого помещения. По его словам, этот пилотный проект будет реализовываться в девяти фронтовых областях.
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