Кабмин одобрил пилотный проект относительно трех университетов – что изменится

Три университета присоединятся к экспериментальному проекту с перезапуском наблюдательных советов.

Кабинет Министров принял решение о внедрении экспериментального проекта по развитию автономии некоторых учреждений высшего образования путем усиления полномочий их наблюдательных советов.

Как сообщают в Министерстве образования и науки, участниками экспериментального проекта станут три университета:

Национальный авиационный университет (по завершении реорганизации – Государственный университет «Киевский авиационный институт») Запорожский национальный университет Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.

Проект предусматривает расширение полномочий наблюдательных советов и изменение системы управления вышеупомянутых ЗВО.

Членов наблюдательных советов будет отбирать конкурсная комиссия, которую сформируют в ближайшее время. Она будет состоять из ведущих украинских и иностранных экспертов, отмечают в МОН.

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