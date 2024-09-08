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Кабмін схвалив пілотний проєкт щодо трьох університетів – що зміниться

09:16, 8 вересня 2024
Три університети долучаться до експериментального проєкту з перезапуском наглядових рад.
Кабмін схвалив пілотний проєкт щодо трьох університетів – що зміниться
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Кабінет Міністрів ухвалив рішення про впровадження експериментального проєкту щодо розвитку автономії деяких закладів вищої освіти через посилення повноважень їхніх наглядових рад.

Як повідомляють у Міністерстві освіти і науки, учасниками експериментального проєкту стануть три університети:

  1. Національний авіаційний університет (після завершення реорганізації — Державний університет «Київський авіаційний інститут»)
  2. Запорізький національний університет 
  3. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Проєкт передбачає розширення повноважень наглядових рад і зміни системи врядування у вищезазначених ЗВО.  

Членів наглядових рад відбиратиме конкурсна комісія, яку сформують найближчим часом. Вона складатиметься з провідних українських й іноземних експертів, зазначають у МОН.

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