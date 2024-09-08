Сборная Украины проиграла Албании на старте Лиги наций УЕФА

В Праге состоялся первый матч сборной Украины в дивизионе В Лиги наций-2024/2025.

Источник фото: Дан Балашов / uaf.ua

Сборная Украины начала выступления в новом сезоне Лиги наций, который для команды также станет отборочной кампанией на чемпионат мира 2026 года. Игра началась в 21:45 по киевскому времени 7 сентября.

Первым соперником стала Албания, которой украинцы проиграли со счетом 1:2. Это впервые, когда сборная Албании победила Украину.

Во втором туре Лиги наций 10 сентября сыграют Чехия – Украина, Албания – Грузия.

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