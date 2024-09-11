У США пройшли дебати між кандидатами у президенти: головне із заяв Камали Гарріс та Дональда Трампа

Під час дебатів Трамп двічі ухилився від питання чи хоче перемоги України.

Джерело фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Як писала «Судово-юридична газета», у вівторок, 10 вересня (у ніч проти середи 11 вересня за київським часом), в США відбулися перші дебати між кандидатами у президенти – демократкою Камалою Гарріс та республіканцем Дональдом Трампом.

Під час дебатів Камала Гарріс заявила, що «якби Дональд Трамп був президентом, путін сидів би зараз у Києві». Вона підкреслила, що союзники США по НАТО раді, що Сполучені Штати очолює не Дональд Трамп та розуміють «важливість найбільшого військового альянсу», яким є НАТО. Вона також наголосила, що і США, і партнери усвідомлюють важливість зберігати здатність України боротися за свою незалежність.

«Інакше путін сидів би у Києві та дивився б в бік решти Європи, починаючи з Польщі»,- зауважила Гарріс.

Під час дебатів Дональд Трамп використав свою звичну риторику щодо необхідності припинити війну в Україні шляхом переговорів у відповідь на неодноразові запитання, чи вважає він перемогу України такою, що відповідає інтересам США.

Крім того, він дорікнув Гарріс тим, що вона неправильно провела переговори перед тим, як почалася війна в Україні. Зокрема, Трамп назвав Гарріс «найгіршою перемовницею», адже вона вела переговори з путіним та Зеленським і через 3 дні почалася війна.

Також, як пише «Європейська правда», на теледебатах Гарріс атакувала Трампа за низкою питань, як його ставлення до абортів, відповідність посаді президента і численні справи проти нього.

Кандидати обмінялися випадами про передвиборчі заходи: Гарріс заявила, що з мітингів Трампа люди часто йдуть до завершення «через втому й нудьгу», а Трамп вибухнув відповіддю, що у нього «найбільші зібрання, найбільш неймовірні зібрання в історії політики».

Найбільше кандидати сперечалися про питання імміграції, зовнішньої політики та охорони здоров’я.

Експрезидент Трамп відзначився твердженням нібито іммігранти з Гаїті у штаті Огайо «їдять домашніх улюбленців» тамтешніх мешканців.

Прогнози від PredictIt показують, що під час дебатів ймовірність перемоги Трампа нібито знизилася з 52% до 47%, тоді як прогноз для Гарріс покращився з 53% до 55%.

У кампанії Камали Гарріс запропонували провести ще одні дебати з її опонентом Дональдом Трампом у жовтні, пише Reuters.

Дискусію транслювали у прямому ефірі о 21:00 за місцевим часом на телеканалі ABC News Live 24/7 у Філадельфії.

Мікрофон кожного кандидата був вимкнений, поки говорить суперник.

Гарріс та Трамп отримали по дві хвилини на відповіді, дві хвилини на спростування та хвилину на наступні коментарі, відповіді на спростування чи роз'яснення. Кандидати не могли ставити питання один одному.

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