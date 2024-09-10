10 вересня у США відбудуться перші дебати між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом

Дебати між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом пройдуть на телеканалі ABC News у Філадельфії.

У вівторок, 10 вересня (у ніч проти середи 11 вересня за київським часом), в США відбудуться перші дебати між кандидатами у президенти демократкою Камалою Гарріс та республіканцем Дональдом Трампом.

Дискусію транслюватимуть у прямому ефірі о 21:00 за місцевим часом (04:00 середи, 11 вересня, за київським часом) на телеканалі ABC News Live 24/7 у Філадельфії. Вони триватимуть 90 хвилин.

Мікрофон кожного кандидата буде вимкнено, поки говорить суперник. Кандидати отримають ручки, блокноти та пляшки з водою. Інший реквізит та заздалегідь підготовлені нотатки заборонені.

Гарріс та Трамп отримають по дві хвилини на відповіді, дві хвилини на спростування та хвилину на наступні коментарі, відповіді на спростування чи роз'яснення. На останні заяви буде по дві хвилини. Кандидати не зможуть ставити питання один одному.

Дискусію модеруватимуть ведучий і керівний редактор програми World News Tonight Девід М’юїр та ведуча програми ABC News Live Prime Лінсі Девіс.

Нагадаємо, штаб кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс прийняв правила дебатів з Дональдом Трампом, що відбудуться вже 10 вересня. Так, у штабі Камали Гарріс погодились на вимкнення мікрофону одного з кандидатів в той час, коли слово матиме опонент.

Затверджено остаточні правила перших дебатів між кандидатами у президенти США.

Додамо, що союзники Дональда Трампа побоюються, що він провалить дебати з Камалою Гарріс.

Крім того, у Філадельфії під час дебатів між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс очікуються протести.

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