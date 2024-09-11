Певица Тейлор Свифт публично поддержала Камалу Гаррис после дебатов

Популярная американская певица поддержала Камалу Гаррис на пост президента.

Американская певица Тейлор Свифт публично поддержала президентскую кампанию кандидатки от демократов Камалы Гаррис. Соответствующий пост она обнародовала на своем аккаунте в соцсети после первых дебатов между кандидатами в президенты США Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.

Певица написала, что поддерживает Гаррис, потому что она борется за права, и «нужен воин, чтобы их отстаивать», а ее кандидат в вице-президенты Тим Уолз отстаивает права ЛГБТК+ и право женщины на собственное тело.

Свою публикацию Свифт закончила словами «С любовью и надеждой, Тейлор Свифт, бездетная кошачья мамка», что, как объясняют в медиа, является четкой отссылкой на противоречивые замечания напарника Трампа, сенатора Джей Д. Венса, который в свое время назвал Гаррис «бездетной кошатницей», стремящейся управлять страной.

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