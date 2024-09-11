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Певица Тейлор Свифт публично поддержала Камалу Гаррис после дебатов

09:34, 11 сентября 2024
Популярная американская певица поддержала Камалу Гаррис на пост президента.
Певица Тейлор Свифт публично поддержала Камалу Гаррис после дебатов
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Американская певица Тейлор Свифт публично поддержала президентскую кампанию кандидатки от демократов Камалы Гаррис. Соответствующий пост она обнародовала на своем аккаунте в соцсети после первых дебатов между кандидатами в президенты США Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.

Певица написала, что поддерживает Гаррис, потому что она борется за права, и «нужен воин, чтобы их отстаивать», а ее кандидат в вице-президенты Тим Уолз отстаивает права ЛГБТК+ и право женщины на собственное тело.

Свою публикацию Свифт закончила словами «С любовью и надеждой, Тейлор Свифт, бездетная кошачья мамка», что, как объясняют в медиа, является четкой отссылкой на противоречивые замечания напарника Трампа, сенатора Джей Д. Венса, который в свое время назвал Гаррис «бездетной кошатницей», стремящейся управлять страной.

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