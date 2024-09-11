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В октябре Украина может получить $1,1 млрд – украинские власти договорились с МВФ о новом транше по программе EFF

09:52, 11 сентября 2024
МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (SLA) по пятому пересмотру четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF).
В октябре Украина может получить $1,1 млрд – украинские власти договорились с МВФ о новом транше по программе EFF
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МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала по пятому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. Об этом сообщили в Международном валютном фонде.

«Сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (SLA) по пятому пересмотру четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF). При одобрении Исполнительным советом МВФ Украина получит около $1,1 миллиарда», - отметили в Фонде.

При этом подчеркивается, что продуктивность выполнения Украиной программы остается высокой.

«Органы власти выполнили все количественные критерии эффективности по состоянию на конец июня, а также структурный маяк для завершения пересмотра. Также были достигнуты договоренности относительно параметров политики и реформ для поддержки макроэкономической стабильности во время войны», - говорится в документе.

Кроме того, в МВФ подчеркнули, что украинская экономика оставалась устойчивой в первой половине 2024 года, однако дальнейшие перспективы являются чрезвычайно неопределенными.

В этом контексте прогнозируется, что рост реального ВВП в Украине составит 2,5-3,5%. К концу 2024 года инфляция вырастет примерно до 9%.

Как ранее заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции во вторник, 10 сентября, пятая миссия МВФ, которая сейчас работает в Киеве, ведет диалог с украинским Правительством о бюджете 2025 года.

Премьер отметил, что диалог и дискуссия с Международным валютным фондом в большей степени ведутся вокруг бюджета Украины на следующий год. И фактически, по словам Шмыгаля, о поддержке международных партнеров приходится договариваться «с нуля».

Напомним, Украина готова создать Высший специализированный суд. Это стало известно по результатам встречи с миссией МВФ заместительницы руководителя ОП Ирины Мудрой.

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