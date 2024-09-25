У Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки та травмував дитину

12-річний хлопчик отримав забійну рану голови та був госпіталізований до лікарні.

У Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки, через що 12 хлопчик отримав забійну рану голови та був госпіталізований до лікарні. Про це повідомили у місцевій поліції.

Там зазначили, що про хуліганські дії на зупинці громадського транспорту у Деснянському районі до поліції повідомив водій маршрутного автобуса.

Повідомляється, що у ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці з’ясували, що під час руху транспортного засобу у пасажира маршрутки виник конфлікт із водієм, через відмову останнього підзарядити чоловіку ґаджет. Чоловік вийшов на зупинці та, піднявши з асфальту покинуту скляну пляшку, кинув її у вікно маршрутки та втік.

«Від удару скло розбилось та пляшка вдарила по голові 12-річного сина водія, який сидів на передньому боковому сидінні. Внаслідок удару малолітній отримав забійну рану голови та був госпіталізований до лікарні», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці в одному з хостелів столиці затримали 30-річного чоловіка. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

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