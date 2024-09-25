В Киеве мужчина бросил бутылку в окно маршрутки и травмировал ребенка

12-летний мальчик получил ушибную рану головы и был госпитализирован в больницу.

В Киеве мужчина бросил бутылку в окно маршрутки, из-за чего 12 мальчик получил ушибную рану головы и был госпитализирован в больницу. Об этом сообщили в местной полиции.

Там отметили, что о хулиганских действиях на остановке общественного транспорта в Деснянском районе полиции сообщил водитель маршрутного автобуса.

Сообщается, что в ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители выяснили, что во время движения транспортного средства у пассажира маршрутки возник конфликт с водителем из-за отказа последнего подзарядить мужчине гаджет. Мужчина вышел на остановке и, подняв с асфальта брошенную стеклянную бутылку, бросил ее в окно маршрутки и сбежал.

«От удара стекло разбилось и бутылка ударила по голове 12-летнего сына водителя, сидевшего на переднем боковом сиденье. В результате удара малолетний получил ушибную рану головы и был госпитализирован в больницу», - сказано в сообщении.

Правоохранители в одном из хостелов столицы задержали 30-летнего мужчину. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.