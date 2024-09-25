КСУ рассматривает дело о конституционности определения термина «могила» в законе о захоронении и похоронном деле

В конституционной жалобе заявитель утверждает, что абзац пятый статьи 2 Закона Украины, в котором содержится определение термина «могила», является неконституционным, поскольку делает невозможным юридическую ответственность за такое общественно опасное деяние, как надругательство над могилой.

Второй сенат Конституционного Суда Украины 25 сентября на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства приступил к рассмотрению дела по конституционной жалобе Дейнека Виктора Николаевича. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі – суддя Конституційного Суду України Василь Лемак повідомив, що суб’єкт права на конституційну скаргу (далі – Заявник) звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на конституційність абзац п’ятий статті 2 Закону України „Про поховання та похоронну справу“ від 10 липня 2003 року № 1102–IV (далі – Закон).

Згідно з абзацом п’ятим статті 2 Закону «могила – місце на кладовищі, у крематорії, колумбарії або в іншій будівлі чи споруді, призначеній для організації поховання померлих, де похована труна з тілом померлого чи урна з прахом».

Заявник просить перевірити оспорюваний припис Закону на відповідність частині першій статті 3, частині першій статті 8, частині першій статті 19, статті 21, частинам першій, другій статті 28, частині першій статті 58, частині першій статті 68 Конституції України.

У конституційній скарзі Заявник твердить, що право на повагу до гідності належить кожній людині не тільки протягом її життя, але й після смерті. На його думку, абзац п’ятий статті 2 Закону, в якому міститься визначення терміна «могила», є неконституційним, оскільки унеможливлює юридичну відповідальність за таке суспільно небезпечне діяння, як наруга над могилою.

Також Заявник зазначає, що визначення зазначеного терміну має охоплювати будь-яке можливе місце поза межами кладовища де похована труна з тілом померлого, а Закон має забезпечити юридичний захист усіх могил, які облаштовані до його ухвалення.

Водночас Заявник вважає, що розгляд його конституційної скарги є необхідним із мотивів суспільного інтересу, оскільки питання, що в ній порушені, стосуються не тільки багатьох могил, які знаходяться поза межа кладовищ, в яких поховані люди задовго до прийняття Закону, але і тих могил поза межами кладовищ, в яких поховані люди, які загинули під час масштабної збройної агресії рф проти України.

Суддя-доповідач також поінформував, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом України обґрунтованого рішення він підготував запити до Правового департаменту Секретаріату Суду, органів державної влади та фахівців у галузі права. Про зміст відповідей суддів буде детально поінформовано на закритій частині пленарного засідання.

Дослідивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, Суд перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

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