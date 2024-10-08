Особи з відстрочкою від служби, які не оновили дані, також є порушниками – ТЦК

У ТЦК заявили, якщо стан здоров’я людини дозволяє їй проходити військову службу і вона немає права на відстрочку, то для неї відразу визначається навчальний центр і в подальшому підрозділ, де вона буде нести службу

Фото: kadrovik.ua

Заступник начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи, підполковник Андрій Мороз заявив, що значна частина населення оновила дані, але є така ж велика кількість тих, хто це не зробив. Про це він сказав у коментарі «Західному кур'єру».

Посадовець зазначив, що ці громадяни перебувають у розшуку поліції і співробітники ТЦК кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають нацполіції.

«Нагадую, ті хто немає військово-облікових документів теж є порушниками військового обліку. Є також категорія громадян, які мають право на відстрочку від служби, але з якихось причин не оновили дані. Ті, хто має військово-облікові документи невстановленого зразка також порушники. Таких людей є багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності», - сказав Мороз.

Також він додав, що далі здійснюються всі заходи щодо того, аби актуалізувати всі дані особи, і якщо вона підлягає призову та мобілізації, то «автоматично проходить військово-лікарську комісію».

«Якщо стан здоров’я людини дозволяє їй проходити військову службу і вона немає права на відстрочку, то для неї відразу визначається навчальний центр і в подальшому підрозділ, де вона буде нести службу», - заявив він.

Раніше ми писали, що Кабмін розширив умови автоматичного продовження відстрочок через Дію чиновникам і членам громадських організацій.

Також «Судово-юридична газета» писала про новий порядок бронювання, затверджений постановою Кабміну від 5 червня №650, який передбачає право на бронювання до 100% для виконавців грантових проектів, незалежно від спрямування їх діяльності.

Нагадаємо, відстрочки від мобілізації діятимуть до 9 листопада, далі їх потрібно продовжити.

Ще повідомлялося, що п’яний чоловік з відстрочкою розбив двері ТЦК, бо хотів потрапити до ЗСУ.

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