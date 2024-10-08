У Києві знайшли водія маршрутки, який порушуючи ПДР засвітився на відео, та виписали штраф

В мережі з'явилося відео, на якому водій автобуса вирішив скоротити шлях та проїхався трамвайними коліями, що відокремлені від проїзної частини.

Джерело фото: Патрульні поліції Києва / кадр з відео взятий з мережі інтернет.

У столиці патрульні притягнули до відповідальності водія автобуса, який порушував ПДР. Як повідомили у Патрульній поліції Києва, в мережі з'явилося відео, на якому водій автобуса вирішив скоротити шлях та проїхався трамвайними коліями, що відокремлені від проїзної частини.

Відтак, на відео відреагували правоохоронці, які оперативно встановили та розшукали порушника ПДР. З керманичем поліцейські провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП.

Згідно з пунктом 11.9 ПДР України водіям забороняється виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку, відокремлені від проїзної частини трамвайні колії та розділювальну смугу.

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