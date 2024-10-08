В Киеве нашли водителя маршрутки, который нарушая ПДД засветился на видео, и выписали штраф

В сети появилось видео, на котором водитель автобуса решил сократить путь и проехался трамвайными путями, отделенными от проезжей части.

Источник фото: Патрульные полиции Киева / кадр из видео взят из сети интернет

В столице патрульные привлекли к ответственности водителя автобуса, который нарушал ПДД. Как сообщили в Патрульной полиции Киева, в сети появилось видео, на котором водитель автобуса решил сократить путь и проехался трамвайными путями, отделенными от проезжей части.

Следовательно, на видео отреагировали правоохранители, которые оперативно установили и разыскали нарушителя ПДД. С водителем полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП.

Согласно пункту 11.9 ПДД Украины водителям запрещается выезжать на трамвайный путь встречного направления, отделенные от проезжей части трамвайные пути и разделительную полосу.

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