Будут ли работать светофоры во время отключений света в Киеве

В Киеве оснащают светофоры резервным питанием для работы во время отключений.

Источник фото: vechirniy.kyiv.ua

В Киеве продолжается процесс оснащения светофоров резервными источниками питания, чтобы они могли функционировать во время отключений электроэнергии. Сейчас 145 светофорных объектов столицы уже оборудованы такими системами.

«Наше предприятие закупает и устанавливает шкафы резервного питания на светофорные объекты, которые поддерживают его работу до 24 часов в зависимости от сложности такого объекта - количества светофоров на нем и другого периферийного оборудования. На сегодня уже установлено 107 шкафов такого резервного питания, к которым подключено 145 светофорных объектов», - сообщил Виктор Якубовский, начальник службы внедрения и эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением КП «Центр организации дорожного движения», в эфире телеканала «Киев24».

По его словам, уже установлено 107 шкафов резервного питания, которые поддерживают работу светофоров до 24 часов, в зависимости от сложности объекта.

На разных этапах закупки находятся еще около 300 таких шкафов, которые планируется установить в ближайшее время. По подсчетам, для полного покрытия всех 738 светофорных объектов столицы необходимо примерно 500-550 шкафов, поскольку один шкаф может питать несколько объектов одновременно.

Эта мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения во время возможных отключений электроэнергии.

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