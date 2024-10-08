Александр Сырский провел телефонные переговоры с генералом ВС США Чарльзом Брауном

Сырский с Брауном скоординировали подходы перед 25-й встречей в формате «Рамштайн».

Фото: Telegram / СИРСКИЙ

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном. Во время переговоров были обсуждены ключевые вопросы поддержки Украины, сообщил Сырский в своей заметке.

Сырский выразил благодарность США за их значительную военную и политическую помощь, а также за совместные мероприятия, которые способствуют усилению возможностей украинских Сил обороны. В ходе разговора стороны проанализировали текущую ситуацию с безопасностью в Украине и обсудили актуальные потребности Вооруженных Сил в оружии, технике и боеприпасах.

Особое внимание было уделено военной составляющей плана победы президента Украины и подготовке к 25-му заседанию в формате «Рамштайн». Генерал Браун подтвердил неизменную поддержку со стороны США и готовность продолжать оказывать практическую помощь в борьбе против российской агрессии.

«Скоординировал с американским коллегой взгляды и подходы в рамках подготовки к 25-му заседанию в формате «Рамштайн», которое состоится на уровне глав государств-участников Контактной группы по вопросам обороны Украины», - отметил Сырский.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на заседании в формате «Рамштайн» страны НАТО предложат конкретные шаги по вступлению Украины в альянс.

И я ранее заявил Владимир Зеленский, следующая неделя может стать знаковой для обороноспособности Украины.

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