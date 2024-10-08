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Олександр Сирський провів телефонні переговори з генералом ЗС США Чарльзом Брауном

11:40, 8 жовтня 2024
Сирський з Брауном скоординували підходи перед 25-ю зустріччю у форматі «Рамштайн».
Олександр Сирський провів телефонні переговори з генералом ЗС США Чарльзом Брауном
Фото: Telegram / СИРСЬКИЙ
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Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном. Під час переговорів було обговорено ключові питання підтримки України, повідомив Сирський у своєму дописі.

Сирський висловив подяку США за їхню значну військову та політичну допомогу, а також за спільні заходи, які сприяють посиленню спроможностей українських Сил оборони. У ході розмови сторони проаналізували поточну безпекову ситуацію в Україні та обговорили найактуальніші потреби Збройних Сил у зброї, техніці та боєприпасах.

Окрему увагу було приділено військовій складовій плану перемоги президента України та підготовці до 25-го засідання у форматі «Рамштайн». Генерал Браун підтвердив незмінну підтримку з боку США і готовність продовжувати надавати практичну допомогу в боротьбі проти російської агресії.

«Скоординував з американським колегою погляди та підходи у рамках підготовки до 25-го засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться на рівні глав держав-учасниць Контактної групи з питань оборони України», – зазначив Сирський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на засіданні у форматі «Рамштайн» країни НАТО запропонують конкретні кроки щодо вступу України до альянсу.

І я раніше заявив Володимир Зеленський, наступний тиждень може стати знаковим для обороноздатності України.

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ЗСУ Олександр Сирський

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