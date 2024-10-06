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На засіданні у форматі «Рамштайн» країни НАТО запропонують конкретні кроки щодо вступу України до альянсу

10:19, 6 жовтня 2024
Країни НАТО розглядають можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки на шляху до майбутнього членства в альянсі.
На засіданні у форматі «Рамштайн» країни НАТО запропонують конкретні кроки щодо вступу України до альянсу
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​12 жовтня відбудеться зустріч у форматі «Рамштайн» на рівні лідерів. На ній Президент Володимир Зеленський представить План перемоги. У зустрічі також візьме участь лідер США Джо Байден.

За словами західного дипломата, країни НАТО розглядають можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки на шляху до майбутнього членства в альянсі. Це стане важливим сигналом для України. Про це повідомляє The Washington Post.

За даними видання, українські чиновники висловлюють побоювання, що президентські вибори у США, які наближаються, можуть поставити під сумнів подальшу допомогу у сфері безпеки.

The Washington Post вказує, що Президент та його команда активно намагаються переконати Байдена підтримати План перемоги. Однак Білий дім уникає рішень, які можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів.

В умовах триваючих бойових дій і труднощів на фронті, українська громадська думка поступово змінюється. Хоча Київ не має наміру поступатися своїми територіями, все більше українців готові до тимчасових компромісів, якщо вони забезпечать членство в НАТО або гарантії безпеки від союзників, вказується у матеріалі.

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