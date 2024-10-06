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На Буковині судитимуть чоловіка, який продавав кросівки — копії відомих брендів

10:01, 6 жовтня 2024
Продавець одержав від незаконної діяльності майже 15,5 мільйонів гривень.
На Буковині судитимуть чоловіка, який продавав кросівки — копії відомих брендів
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На Буковині судитимуть чоловіка, який продавав підроблене спортивне взуття. Чернівецька обласна прокуратура вказує, що компаніям-власникам торгових марок завдано понад 26 мільйонів гривень шкоди.

Так, до суду передано обвинувальний акт стосовно 28-річного жителя Дністровського району за фактом  незаконного використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 229 КК України).

За даними слідства, обвинувачений, не маючи дозволу на здійснення господарської діяльності, налагодив тіньовий бізнес з продажу контрафактного спортивного взуття відомих брендів, яке реалізовував через інтернет та торговельні майданчики у соціальних мережах.

«Такими діями компаніям-власникам  торгових марок заподіяно шкоду на понад 26 млн грн», — вказали у прокуратурі.

Встановлено, що з січня 2022 по грудень 2023 року «бізнесмен» одержав від незаконної діяльності майже 15,5 млн грн доходів, які незаконно легалізував (ч. 1 ст. 209 КК України).  За цим фактом триває судовий розгляд.

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