На Буковине будут судить мужчину, продававшего кроссовки — копии известных брендов

Продавец получил от незаконной деятельности почти 15,5 миллиона гривен.

На Буковине будут судить мужчину, продававшего поддельную спортивную обувь. Черновицкая областная прокуратура указывает, что компаниям-владельцам торговых марок нанесен более 26 миллионов гривен ущерба.

Так, в суд передан обвинительный акт в отношении 28-летнего жителя Днестровского района по факту незаконного использования знаков для товаров и услуг, что причинило материальный ущерб в особо крупном размере (ч. 3 ст. 229 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый, не имея разрешения на осуществление хозяйственной деятельности, наладил теневой бизнес по продаже контрафактной спортивной обуви известных брендов, реализуемой через интернет и торговые площадки в социальных сетях.

«Такими действиями компаниям-владельцам торговых марок причинен ущерб более чем на 26 млн грн», — указали в прокуратуре.

Установлено, что с января 2022 по декабрь 2023 «бизнесмен» получил от незаконной деятельности почти 15,5 млн грн доходов, которые незаконно легализовал (ч. 1 ст. 209 УК Украины). По этому факту идет судебное разбирательство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.