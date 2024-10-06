Илон Маск заявил, что Дональд Трамп должен победить на выборах «для сохранения демократии в США»

Маск вышел на сцену к Трампу во время его митинга.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп должен победить на выборах, чтобы «сохранить демократию в Штатах». Об этом сообщает CNN.

Маск вышел на сцену с Трампом во время его митинга в штате Пенсильвания. Мероприятие прошло в Батлере, где на бывшего президента США летом было совершено покушение.

Во время своей речи Маск косвенно упомянул действующего президента США Джо Байдена в негативном свете, чтобы таким образом призвать людей голосовать за Трампа.

«Я хочу сказать, какая честь быть здесь. И знаете, настоящее испытание человека – это то, как он ведет себя под огнем. У нас был один президент, который не мог подняться на лестничный пролет, другой размахивал кулаками после того, как в него выстрелили. Так кого вы хотите видеть представителем Америки?» – спросил миллиардер публику.

Маск выразил мнение, что выборы 2024 станут самыми важными в жизни американцев.

Также он повторил несколько типичных для республиканцев тезисов, заявив, что демократы хотят отобрать свободу слова и право на ношение оружия. Он подчеркнул, что Трамп должен победить, чтобы сохранить Конституцию и демократию в Америке.

«Результат этих выборов может решиться с помощью 1000 или 500 голосов», - отметил Маск.

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