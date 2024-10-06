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QR-коды могут скрывать мошеннические ссылки — как защитить себя

09:24, 6 октября 2024
К QR-кодам, как и к обычным ссылкам, нужно относиться осторожно.
QR-коды могут скрывать мошеннические ссылки — как защитить себя
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QR-коды могут быть зашифрованы как безопасные, так и мошеннические ссылки. Поэтому к QR-кодам, как и к обычным ссылкам, нужно относиться осторожно. Об этом напоминает Министерство юстиции.

При сканировании QR-кодов соблюдайте следующие правила:

  • сканируйте QR-коды только из проверенных источников. Удерживайтесь от считывания QR-кодов, на которые вы случайно наткнулись;
  • проверяйте веб-сайты. Если QR-код направляет вас на сайт, убедитесь в правильности написания его адреса;
  • используйте антивирусные программы. Они предупредят об опасности при переходе на опасный сайт или открытии файлов с вирусами;
  • будьте осторожны при совершении платежей с помощью QR-кодов;
  • обращайте внимание на подделки. Проверьте, не наклеен ли один QR-код поверх другого.

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