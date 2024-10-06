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QR-коди можуть приховувати шахрайські посилання — як захистити себе

09:24, 6 жовтня 2024
До QR-кодів, як і до звичайних посилань, потрібно ставитися обережно.
QR-коди можуть приховувати шахрайські посилання — як захистити себе
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У QR-кодах можуть бути зашифровані як безпечні, так і шахрайські посилання. Тому до QR-кодів, як і до звичайних посилань, потрібно ставитися обережно. Про це нагадує Міністерство юстиції України.

Під час сканування QR-кодів дотримуйтеся наступних правил:

  • скануйте QR-коди тільки з перевірених джерел. Утримуйтеся від зчитування QR-кодів, на які ви випадково натрапили;
  • перевіряйте вебсайти. Якщо QR-код спрямовує вас на вебсайт, переконайтеся у правильності написання його адреси;
  • використовуйте антивірусні програми. Вони попередять про небезпеку в разі переходу на небезпечний сайт або відкриття файлів із вірусами;
  • будьте обережні під час здійснення платежів за допомогою QR-кодів;
  • звертайте увагу на підробки. Перевірте, чи не наклеєний один QR-код поверх іншого.

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