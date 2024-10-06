QR-коди можуть приховувати шахрайські посилання — як захистити себе

09:24, 6 жовтня 2024
До QR-кодів, як і до звичайних посилань, потрібно ставитися обережно.
У QR-кодах можуть бути зашифровані як безпечні, так і шахрайські посилання. Тому до QR-кодів, як і до звичайних посилань, потрібно ставитися обережно. Про це нагадує Міністерство юстиції України.
Під час сканування QR-кодів дотримуйтеся наступних правил:
- скануйте QR-коди тільки з перевірених джерел. Утримуйтеся від зчитування QR-кодів, на які ви випадково натрапили;
- перевіряйте вебсайти. Якщо QR-код спрямовує вас на вебсайт, переконайтеся у правильності написання його адреси;
- використовуйте антивірусні програми. Вони попередять про небезпеку в разі переходу на небезпечний сайт або відкриття файлів із вірусами;
- будьте обережні під час здійснення платежів за допомогою QR-кодів;
- звертайте увагу на підробки. Перевірте, чи не наклеєний один QR-код поверх іншого.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.