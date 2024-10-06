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У Харкові жінка за 29 тисяч доларів допомагала чоловікам оформити фейкову інвалідність

09:06, 6 жовтня 2024
Вона запевняла, що може «допомогти» з проходженням ВЛК.
У Харкові жінка за 29 тисяч доларів допомагала чоловікам оформити фейкову інвалідність
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У Харкові затримано жінку, яка за 29 тисяч доларів допомагала чоловікам оформити фейкову інвалідність. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що 56-річна харківʼянка допомагала чоловікам уникнути служби в армії.

Вона повідомляла, що нібито має тісні стосунки з лікарями медичних закладів міста Харкова та може «допомогти» з проходженням військово-лікарської комісії.

За «роботу» вона оголошувала суму у розмірі 29 тисяч доларів.

За злочинним планом, її «клієнтам» мали безперешкодно оформити другу групу інвалідності, що давало б можливість виїхати за кордон.

Правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України під час отримання обумовленої суми грошей в одному з кафе Харкова.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 56-річній жінці за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Перевіряється причетність інших осіб до вказаної «схеми». Слідство триває.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 1 211 200 гривень. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

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