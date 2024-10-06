Росіяни стратили чотирьох українських військових на Вовчанському агрегатному заводі — триває розслідування

Людина, яка може стати підозрюваним у вказаному провадженні, перебуває в українському полоні.

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У Вовчанську на Харківщині російські окупанти стратили чотирьох українських військовослужбовців на агрегатному заводі влітку 2024 року. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Приводом для початку розслідування стали допити військовополонених росіян, під час яких отримали дані про страту українських військових. Зараз триває досудове розслідування порушення законів і звичаїв війни, повʼязаного з умисним вбивством.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков наголосив, що розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій. Проте цей випадок унікальний — людина, яка може стати підозрюваним у вказаному провадженні, теж перебуває в українському полоні.

«Це відкриває можливість не використовувати процедуру заочного провадження, а провести справедливий судовий процес і винести вирок з реальним виконанням покарання», — заявив вн.

У разі доведення вини підозрюваного можуть засудити до довічного позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що росіяни розстріляли 16 українських полонених на Покровському напрямку.

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