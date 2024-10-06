Россияне казнили четырех украинских военных на Волчанском агрегатном заводе — идет расследование

Человек, который может стать подозреваемым в указанном производстве, находится в украинском плену.

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В Волчанске на Харьковщине российские оккупанты казнили четырех украинских военнослужащих на агрегатном заводе летом 2024 года. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Поводом к началу расследования стали допросы военнопленных россиян, в ходе которых получили данные о казни украинских военных. Сейчас идет досудебное расследование нарушения законов и обычаев войны, связанного с умышленным убийством.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков подчеркнул, что расследование таких преступлений испытывает свои трудности, особенно из-за боевых действий, затрудняющих доступ к месту событий. Однако этот случай уникален – человек, который может стать подозреваемым в указанном производстве, тоже находится в украинском плену.

«Это открывает возможность не использовать процедуру заочного производства, а провести справедливый судебный процесс и вынести приговор с реальным исполнением наказания», - заявил он.

В случае доказательства вины подозреваемого могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

Ранее сообщалось, что россияне расстреляли 16 украинских пленных на Покровском направлении.

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