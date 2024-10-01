Росіяни розстріляли 16 українських полонених на Покровському напрямку — розпочато розслідування

Генпрокурор Андрій Костін наголосив, що це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту.

Росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку на Донеччині. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом чергового воєнного злочину армії рф. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що 1 жовтня 2024 року у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками зс рф 16 українських військовослужбовців. За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі сел Миколаївка і Сухий Яр Покровського району.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті у полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою.

В Офісі Генпрокурора заявили, що такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.

Генеральний прокурор Андрій Костін наголосив, що це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 КК України.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листи до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста на основі всіх фактів імовірних убивств українських військовополонених.

«Системність злочинів над українськими військовополоненими має бути припинена, а ті, хто це вчиняв – понести відповідальність!» — наголосив Лубінець.

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