Джо Байден доручив армії США допомогти Ізраїлю відбити атаку Ірану

Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю захиститися від іранських атак і збивати ракети, спрямовані на Ізраїль.

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Як повідомлялося, ввечері 1 жовтня Іран запустив у бік Ізраїлю балістичні ракети. За оновленими даними, було запущено близько 500 ракет.

Президент США Джо Байден скликав термінову нараду щодо ситуації в Ізраїлі.

«Я скликав нашу групу національної безпеки, щоб обговорити плани Ірану здійснити неминучий ракетний удар по Ізраїлю.

Ми обговорили, як Сполучені Штати готові допомогти Ізраїлю захиститися від цих нападів і захистити американський персонал у регіоні», — зазначив Байден у соцмережах.

Лідер США також наказав американським військовим допомогти Ізраїлю відбити масовану ракетну атаку Ірану. Про це повідомили у Білому домі, передає ВВС.

«Адміністрація президента США заявила, що президент Джо Байден наказав американським військовим допомогти Ізраїлю у відбитті удару», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що США та інші союзники допомогли Ізраїлю та у відбитті масованого ракетного удару Ірану 13 квітня 2024 року.

Відомо, що Ізраїль закрив свій повітряний простір.

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