Іран атакує Ізраїль балістикою — запущено понад 100 ракет, відео

Очікується, що Іран запустить від 240 до 250 ракет двома хвилями.

Ввечері 1 жовтня Іран запустив у бік Ізраїлю балістичні ракети. По всьому Ізраїлю оголошено повітряну тривогу.

У ЦАХАЛ наголосили, що системи ППО готові виявляти та перехоплювати усі загрози. Місцевих закликають зберігати спокій та реагувати на повідомлення місцевої влади.

The Jerusalem Post вказує, що Іран запустив по Ізраїлю 102 ракети.

За оновленими даними, Іран випустив близько 400 ракет.

За повідомленням ABC News, очікується, що Іран запустить від 240 до 250 ракет двома хвилями по чотирьох цілях. Під удар можуть потрапити штаб-квартира Моссаду та три авіабази.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.