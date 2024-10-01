Практика судів
  1. У світі

Іран атакує Ізраїль балістикою — запущено понад 100 ракет, відео

19:58, 1 жовтня 2024
Очікується, що Іран запустить від 240 до 250 ракет двома хвилями.
Іран атакує Ізраїль балістикою — запущено понад 100 ракет, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ввечері 1 жовтня Іран запустив у бік Ізраїлю балістичні ракети. По всьому Ізраїлю оголошено повітряну тривогу.

У ЦАХАЛ наголосили, що системи ППО готові виявляти та перехоплювати усі загрози. Місцевих закликають зберігати спокій та реагувати на повідомлення місцевої влади.

The Jerusalem Post вказує, що Іран запустив по Ізраїлю 102 ракети.

За оновленими даними, Іран випустив близько 400 ракет.

За повідомленням ABC News, очікується, що Іран запустить від 240 до 250 ракет двома хвилями по чотирьох цілях. Під удар можуть потрапити штаб-квартира Моссаду та три авіабази.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадській раді міжнародних експертів продовжать повноваження до квітня 2026 року – Комітет

Комітет з питань правової політики рекомендував збільшити строк повноважень ГРМЕ, яке бере участь у відборі суддів ВАКС, орієнтовно до квітня 2026 року.

Розмір суддівської винагороди повинен розраховуватися із прожиткового мінімуму 3028 гривень – Вища рада правосуддя

На розгляді судів перебуває понад 1300 позовів від суддів про перерахунок суддівської винагороди.

Кабмін вніс зміни до порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі автомобілями

У графу «ціна» договору купівлі-продажу, що укладається субʼєктом господарювання, який здійснює комісійну торгівлю, вноситься ціна продажу транспортного засобу, але не нижче вартості, визначеної в документі про його оцінку або середньоринкову вартість.

Верховній Раді пропонують прибрати обов’язок нотаріального посвідчення договору найму авто, якщо він розрахований менш, ніж на 3 роки

Договори найму та позички авто будуть нотаріально посвідчувалися лише, коли вони укладаються більш, ніж на 3 роки.

Мобілізацію добровольців відтепер можна проводити без участі ТЦК

Командири військових частин відтепер можуть без участі ТЦК відбирати бійців – Міноборони

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді