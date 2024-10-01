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Иран атакует Израиль баллистикой — запущено более 100 ракет, видео

19:58, 1 октября 2024
Ожидается, что Иран запустит от 240 до 250 ракет двумя волнами.
Иран атакует Израиль баллистикой — запущено более 100 ракет, видео
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Вечером 1 октября Иран запустил в сторону Израиля баллистические ракеты. По всему Израилю объявлена ​​воздушная тревога.

В ЦАХАЛ отметили, что системы ПВО готовы обнаруживать и перехватывать все угрозы. Местные призывают сохранять спокойствие и реагировать на сообщения местных властей.

The Jerusalem Post указывает, что Иран запустил по Израилю 102 ракеты.

По обновленным данным, Иран выпустил около 400 ракет.

По сообщению ABC News, ожидается, что Иран запустит от 240 до 250 ракет двумя волнами по четырем целям. Под удар могут попасть штаб-квартира Моссада и три авиабазы.

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