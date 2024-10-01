Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна не піде на жодні територіальні компроміси

Принцип «нічого про Україну без України» залишається незмінним.

Фото: rbc.ua

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна не піде на жодні територіальні компроміси. Про це повідомляє МЗС.

Він наголосив, що принцип «нічого про Україну без України» залишається незмінним.

«Не територіальні компроміси, а повна відповідальність росії та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, включно з Кримом. В іншому випадку це буде відкладена війна. Європа не може собі дозволити мати сірі зони або заморожені конфлікти», - наголосив міністр під час участі у Варшавському безпековому форумі.

Щодо представлення Президентом Володимиром Зеленським Плану перемоги глава МЗС наголосив, що цей план не є заміною Формули миру, а є інструментом, що сприяє її втіленню.

За його словами, Формула миру залишається єдиним безальтернативним шляхом досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України та Європейського континенту.

Андрій Сибіга також нагадав про ілюзорність так званих червоних ліній рф та закликав позбутися страху ескалації. Він зазначив, що після успішної Курської операції Україна остаточно розвіяла російські міфи про «червоні лінії».

Очільник МЗС закликав союзників бути сміливими, як Україна, для досягнення спільної стратегічної мети - всеосяжного, справедливого й довготривалого миру для України та Європейського континенту.

Напередодні у МЗС спростували статтю FT щодо обговорення очільником відомства Сибігою територіальних компромісів.

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