Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы

Принцип «ничего об Украине без Украины» остается неизменным.

Фото: rbc.ua

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы. Об этом сообщает МИД.

Он подчеркнул, что принцип «ничего об Украине без Украины» остается неизменным.

«Не территориальные компромиссы, а полная ответственность России и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым. В противном случае это будет отложенная война. Европа не может себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты», - подчеркнул министр во время участия в Варшавском форуме безопасности.

В контексте представления Президентом Владимиром Зеленским Плана победы глава МИД подчеркнул, что этот план не является заменой Формулы мира, а инструментом, способствующим ее воплощению.

По его словам, Формула мира остается единственным безальтернативным путем достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира для Украины и Европейского континента.

Андрей Сибига также напомнил об иллюзорности так называемых красных линий России и призвал избавиться от страха эскалации. Он отметил, что после успешной Курской операции Украина окончательно развеяла российские мифы о «красных линиях».

Глава МИД призвал союзников быть смелыми, как Украина, для достижения общей стратегической цели – всеобъемлющего, справедливого и долговременного мира для Украины и Европейского континента.

Накануне в МИД опровергли статью FT по обсуждению главой ведомства Сибигой территориальных компромиссов.

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