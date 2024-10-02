На Буковине женщина держала 10-летнего сына на привязи для «воспитания» — горе-мать будут судить

В настоящее время мальчик находится в патронатной семье.

Иллюстративное фото из открытых источников

На Буковине будут судить 34-летнюю женщину, которая привязывала своего сына металлической цепью к двери. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Установлено, что женщина вдова и самостоятельно воспитывает пятерых малолетних детей. Свои действия по отношению к 10-летнему сыну она аргументирует «методом воспитания».

Ее причастность к пыткам других детей не подтвердилась.

В прокуратуре отметили, что в ходе досудебного расследования с мальчиком работали психологи Центра защиты и социально-психологической поддержки в процессе правосудия для детей, пострадавших или ставших свидетелями насилия (модель «Барнахус»).

Ребенок изъят от матери, сейчас он находится в патронатной семье.

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