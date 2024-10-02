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На Буковині жінка тримала 10-річного сина на прив’язі для «виховання» — горе-матір судитимуть

10:57, 2 жовтня 2024
Наразі хлопчик перебуває у патронатній сім’ї.
На Буковині жінка тримала 10-річного сина на прив’язі для «виховання» — горе-матір судитимуть
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Буковині судитимуть 34-річну жінку, яка прив’язувала свого сина металевим ланцюгом до дверей. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Встановлено, що жінка вдова та самостійно виховує п’ятьох малолітніх дітей. Свої дії відносно 10-річного сина вона аргументує «методом виховання».

Її причетність до катування інших дітей не підтвердилась.

У прокуратурі зазначили, що під час досудового розслідування з хлопчиком працювали психологи Центру захисту та соціально-психологічної підтримки у процесі правосуддя для дітей, які постраждали або стали свідками насильства (модель «Барнахус»).

Дитину вилучено від матері, наразі він перебуває у патронатній сім’ї.

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