На Буковині жінка тримала 10-річного сина на прив’язі для «виховання» — горе-матір судитимуть

Наразі хлопчик перебуває у патронатній сім’ї.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Буковині судитимуть 34-річну жінку, яка прив’язувала свого сина металевим ланцюгом до дверей. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Встановлено, що жінка вдова та самостійно виховує п’ятьох малолітніх дітей. Свої дії відносно 10-річного сина вона аргументує «методом виховання».

Її причетність до катування інших дітей не підтвердилась.

У прокуратурі зазначили, що під час досудового розслідування з хлопчиком працювали психологи Центру захисту та соціально-психологічної підтримки у процесі правосуддя для дітей, які постраждали або стали свідками насильства (модель «Барнахус»).

Дитину вилучено від матері, наразі він перебуває у патронатній сім’ї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.