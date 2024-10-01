У МЗС спростували статтю FT щодо обговорення очільником відомства Сибігою територіальних компромісів

У МЗС заявили, що позиція Андрія Сибіги непохитна — жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України.

У Міністерстві закордонних справ заперечили подану виданням Financial Times інформацію про те, що Україна нібито почала відкритише говорити із західними союзниками про потенційну мирну угоду з поступками територіями задля отримання гарантій безпеки.

«Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній з них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси», - заявив речник українського МЗС Георгій Тихий.

Він сказав, що позиція Сибіги «непохитна» — жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України.

На зустрічах із союзниками міністр наголошував на «формулі миру» як «єдиному реалістичному шляху» до миру.

«Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів», — додав Тихий.

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