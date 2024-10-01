Практика судів
  1. В Україні

У МЗС спростували статтю FT щодо обговорення очільником відомства Сибігою територіальних компромісів

16:23, 1 жовтня 2024
У МЗС заявили, що позиція Андрія Сибіги непохитна — жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України.
У МЗС спростували статтю FT щодо обговорення очільником відомства Сибігою територіальних компромісів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві закордонних справ заперечили подану виданням Financial Times інформацію про те, що Україна нібито почала відкритише говорити із західними союзниками про потенційну мирну угоду з поступками територіями задля отримання гарантій безпеки.

«Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній з них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси», - заявив речник українського МЗС Георгій Тихий.

Він сказав, що позиція Сибіги «непохитна» — жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України.

На зустрічах із союзниками міністр наголошував на «формулі миру» як «єдиному реалістичному шляху» до миру.

«Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів», — додав Тихий.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Андрій Сибіга

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розмір суддівської винагороди повинен розраховуватися із прожиткового мінімуму 3028 гривень – Вища рада правосуддя

На розгляді судів перебуває понад 1300 позовів від суддів про перерахунок суддівської винагороди.

Кабмін вніс зміни до порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі автомобілями

У графу «ціна» договору купівлі-продажу, що укладається субʼєктом господарювання, який здійснює комісійну торгівлю, вноситься ціна продажу транспортного засобу, але не нижче вартості, визначеної в документі про його оцінку або середньоринкову вартість.

Верховній Раді пропонують прибрати обов’язок нотаріального посвідчення договору найму авто, якщо він розрахований менш, ніж на 3 роки

Договори найму та позички авто будуть нотаріально посвідчувалися лише, коли вони укладаються більш, ніж на 3 роки.

Мобілізацію добровольців відтепер можна проводити без участі ТЦК

Командири військових частин відтепер можуть без участі ТЦК відбирати бійців – Міноборони

Кабмін поки залишив на посадах двох заступників міністра оборони, подання про звільнення яких підписав Рустем Умєров

Як стало відомо після засідання Кабміну 1 жовтня, уряд звільнив лише одного заступника міністра оборони – Станіслава Гайдера, хоча подання міністр оборони підписав на трьох заступників.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді