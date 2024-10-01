Джо Байден поручил армии США помочь Израилю отразить атаку Ирана

Байден поручил американским военным помочь Израилю оградиться от иранских атак и сбивать ракеты, направленные на Израиль.

Как сообщалось, вечером 1 октября Иран запустил в сторону Израиля баллистические ракеты. По обновленным данным, было запущено около 500 ракет. Впоследствии издание JP отредактировало свою новость: теперь отмечают не 500, а 181 ракету из Ирана.

Президент США Джо Байден созвал срочное совещание по ситуации в Израиле.

«Я созвал нашу группу национальной безопасности, чтобы обсудить планы Ирана осуществить неизбежный ракетный удар по Израилю.

Мы обсудили, как Соединенные Штаты готовы помочь Израилю защититься от этих нападений и защитить американский персонал в регионе», – отметил Байден в соцсетях.

Лидер США также приказал американским военным помочь Израилю отразить массированную ракетную атаку Ирана. Об этом сообщили в Белом доме, передает BBC.

«Администрация президента США заявила, что президент Джо Байден отдал приказ американским военным помочь Израилю в отражении удара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что США и другие союзники помогли Израилю и отражению массированного ракетного удара Ирана 13 апреля 2024 года.

Известно, что Израиль закрыл свое воздушное пространство.

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