Россияне расстреляли 16 украинских пленных на Покровском направлении — начато расследование

Россияне расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении Донецкой области. Правоохранители начали расследование по факту очередного военного преступления армии РФ. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Отмечается, что 1 октября 2024 года в Telegram-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями из России 16 украинских военнослужащих. По данным медиа, очередное военное преступление российская оккупационная армия совершила в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.
На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, подававших признаки жизни, добили в упор автоматной очередью.
В Офисе Генпрокурора заявили, что такие действия являются циничным и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление.
Генеральный прокурор Андрей Костин подчеркнул, что это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта.
Правоохранители начали досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством - ч. 2 ст. 438 УК Украины.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал письма ООН и Международному Комитету Красного Креста на основе всех фактов вероятных убийств украинских военнопленных.
«Системность преступлений над украинскими военнопленными должна быть прекращена, а те, кто это совершал – понести ответственность!» - подчеркнул Лубинец.
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