Россияне расстреляли 16 украинских пленных на Покровском направлении — начато расследование

Генпрокурор Андрей Костин подчеркнул, что это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта.

Россияне расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении Донецкой области. Правоохранители начали расследование по факту очередного военного преступления армии РФ. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что 1 октября 2024 года в Telegram-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями из России 16 украинских военнослужащих. По данным медиа, очередное военное преступление российская оккупационная армия совершила в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, подававших признаки жизни, добили в упор автоматной очередью.

В Офисе Генпрокурора заявили, что такие действия являются циничным и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление.

Генеральный прокурор Андрей Костин подчеркнул, что это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта.

Правоохранители начали досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством - ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал письма ООН и Международному Комитету Красного Креста на основе всех фактов вероятных убийств украинских военнопленных.

«Системность преступлений над украинскими военнопленными должна быть прекращена, а те, кто это совершал – понести ответственность!» - подчеркнул Лубинец.

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