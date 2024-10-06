В Украине отмечают День территориальной обороны

Также 6 октября отмечают День учителя.

В первое воскресенье октября украинцы отмечают День территориальной обороны. В этом году День ТРО выпадает на 6 октября.

В сентябре 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О Дне территориальной обороны Украины».

Главная цель этого дня – отметить важную роль территориальной обороны, которая обеспечивает обороноспособность и территориальную целостность Украины. Бойцы занимаются охраной критически важных объектов инфраструктуры, участвуют в борьбе с диверсионно-разведывательными силами и защищают мирное население от врага.

Также сегодня свой профессиональный праздник отмечают украинские учителя.

Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования – день, в который отмечают роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.

Исторической предпосылкой для основания Дня учителя стала Специальная межправительственная конференция о статусе учителей, состоявшаяся 5 октября 1966 г. в Париже. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации по статусу учителей».

1994 Всемирный день учителя отмечали этот день впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах праздник отмечают и в другие дни, близкие к этой дате. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами – в южном.

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