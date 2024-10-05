В Италии обвинили семь человек в мошенничестве, связанном с производством деталей для самолетов Boeing

Итальянская прокуратура выдвинула обвинения в мошенничестве против производителей деталей для самолетов Boeing.

Источник фото: epravda.com.ua

Итальянская прокуратура в субботу выдвинула обвинения против семи человек и двух субподрядчиков в мошенничестве и нарушении правил безопасности полетов. Это произошло в результате расследования, которое касается возможных дефектов в деталях, произведенных итальянской компанией для самолетов Boeing. Об этом сообщает Reuters.

Расследование было начато в конце 2021 года после заявления Boeing о том, что некоторые компоненты для самолета 787 Dreamliner, изготовленные компанией, работающей на аэрокосмическую группу Leonardo, были изготовлены ненадлежащим образом.

Следователи выяснили, что два субподрядчика использовали более дешевые и неподходящие формы титана и алюминия для изготовления определенных деталей, что позволило им значительно сэкономить на сырье.

Прокуратура южного города Бриндизи сообщила, что это привело к поставке компонентов со значительно более низкими характеристиками статической прочности и устойчивости к нагрузкам, что негативно повлияло на безопасность полетов. Аэрокосмические эксперты, сотрудничающие с прокуратурой, сертифицировали по меньшей мере 4 829 несоответствующих компонентов из титана и 1 158 из алюминия.

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