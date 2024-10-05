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В Італії звинуватили сім осіб у шахрайстві, пов’язаному з виробництвом деталей для літаків Boeing

21:51, 5 жовтня 2024
Італійська прокуратура висунула звинувачення у шахрайстві проти виробників деталей для літаків Boeing.
В Італії звинуватили сім осіб у шахрайстві, пов’язаному з виробництвом деталей для літаків Boeing
Джерело фото: epravda.com.ua
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Італійська прокуратура у суботу висунула звинувачення проти семи осіб та двох субпідрядників у шахрайстві та порушенні правил безпеки польотів. Це сталося в результаті розслідування, яке стосується можливих дефектів у деталях, вироблених італійською компанією для літаків Boeing. Про це повідомляє Reuters.

Розслідування було розпочато наприкінці 2021 року після заяви Boeing про те, що деякі компоненти для літака 787 Dreamliner, виготовлені компанією, що працює на аерокосмічну групу Leonardo, були виготовлені неналежним чином.

Слідчі з'ясували, що два субпідрядники використовували дешевші та невідповідні форми титану і алюмінію для виготовлення певних деталей, що дозволило їм значно зекономити на сировині.

Прокуратура південного міста Бріндізі повідомила, що це призвело до постачання компонентів з значно нижчими характеристиками статичної міцності та стійкості до навантажень, що негативно вплинуло на безпеку польотів. Аерокосмічні експерти, що співпрацюють з прокуратурою, сертифікували щонайменше 4 829 невідповідних компонентів з титану та 1 158 з алюмінію.

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