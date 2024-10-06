Україну накриють сильні дощі з грозами

Очікуються сильні дощі у західних регіонах, проте тепло на півдні.

У неділю, 6 жовтня, у Києві та ряді областей України прогнозуються дощі, ймовірно, з грозами. Однак на сході та південному сході країни опадів не передбачається.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що у західних, північних та центральних областях, за винятком Дніпра та його околиць, а також на Одещині та Миколаївщині, пройдуть дощі, які можуть бути сильними.

Температура повітря в західних регіонах коливатиметься в межах +10...+16°C, на півночі — +17...+22°C, а в інших областях — +19...+25°C.

У Києві очікуються дощі, місцями сильні, з послабленням опадів у другій половині дня. Температура в столиці досягне +20°C. З понеділка в Києві похолодає, зазначила Діденко.

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