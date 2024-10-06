В Румунії знайшли рештки «Дракули» – найбільшої істоти на Землі

Дослідники виявили скам'янілі останки найбільшого літаючого створіння в історії Землі.

Джерело фото: IFLScience

Вчені зробили вражаюче відкриття, виявивши скам'янілі залишки давнього птерозавра, який може стати найбільшою літаючою твариною, яку коли-небудь бачив світ, пише IFLScience.

Земля, що існує понад 4,5 мільярда років, була домом для безлічі живих істот, деякі з яких давно вимерли, а інші продовжують існувати сьогодні. Відомо, що найбільша тварина на планеті — це синій кит, але якою була найбільша літаюча істота? Вчені вважають, що це міг бути «Дракула», птерозавр, який досягав 3,5 метра у висоту.

Назва «Дракула» пов'язана з місцем виявлення скам'янілих решток — в Трансільванії, Румунія. Хоча точний вид птерозавра залишається загадкою, дослідники вважають, що він належав до родини Azhdarchidae, відомої своїми величезними представниками, які жили в пізньому крейдяному періоді.

Незважаючи на значні розміри «Дракули», вчені запитують, чи мав він здатність літати. Оскільки знайдені рештки були фрагментованими, це ускладнювало визначення його здібностей. Проте нові дослідження показали, що навіть деякі з найбільших птерозаврів могли літати.

Команда дослідників з Університету Лестера провела дослідження еволюційної історії птерозаврів, зокрема аналізуючи їхні скам'янілі кінцівки. Вчені виявили, що в середині юрського періоду анатомія рук і ніг птерозаврів стала нагадувати кінцівки сучасних тварин. Раніше задні кінцівки були з'єднані літальною мембраною, що ускладнювало рух. Проте в пізніші періоди ця мембрана розділилася, що дозволило кожній кінцівці рухатися незалежно і суттєво поліпшило їхню здатність пересуватися по суші.

Доктор Девід Анвін, співавтор дослідження, зазначив, що ці еволюційні зміни стали важливим фактором у розвитку птерозаврів до великих розмірів, що призвело до виникнення справжніх гігантів мезозою. Результати дослідження демонструють, як вихід за межі звичних рамок може призвести до нових значущих відкриттів у науці.

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