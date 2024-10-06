В Румынии нашли останки «Дракулы» – самого большого существа на Земле

Исследователи обнаружили окаменелые останки самого большого летающего создания в истории Земли.

Источник фото: IFLScience

Ученые сделали впечатляющее открытие, обнаружив окаменелые остатки древнего птерозавра, который может стать самым большим летающим животным, которое когда-либо видел мир, пишет IFLScience.

Земля, существующая более 4,5 миллиарда лет, была домом для множества живых существ, некоторые из которых давно вымерли, а другие продолжают существовать сегодня. Известно, что самое большое животное на планете - это синий кит, но каким было самое большое летающее существо? Ученые считают, что это мог быть «Дракула», птерозавр, который достигал 3,5 метра в высоту.

Название «Дракула» связано с местом обнаружения окаменелых останков - в Трансильвании, Румыния. Хотя точный вид птерозавра остается загадкой, исследователи считают, что он принадлежал к семейству Azhdarchidae, известному своими огромными представителями, которые жили в позднем меловом периоде.

Несмотря на внушительные размеры «Дракулы», ученые спрашивают, имел ли он способность летать. Поскольку найденные останки были фрагментированными, это затрудняло определение его способностей. Однако новые исследования показали, что даже некоторые из самых больших птерозавров могли летать.

Команда исследователей из Университета Лестера провела исследование эволюционной истории птерозавров, в частности анализируя их окаменелые конечности. Ученые обнаружили, что в середине юрского периода анатомия рук и ног птерозавров стала напоминать конечности современных животных. Ранее задние конечности были соединены летательной мембраной, что затрудняло движение. Однако в более поздние периоды эта мембрана разделилась, что позволило каждой конечности двигаться независимо и существенно улучшило их способность передвигаться по суше.

Доктор Дэвид Анвин, соавтор исследования, отметил, что эти эволюционные изменения стали важным фактором в развитии птерозавров до больших размеров, что привело к возникновению настоящих гигантов мезозоя. Результаты исследования демонстрируют, как выход за пределы привычных рамок может привести к новым значимым открытиям в науке.

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