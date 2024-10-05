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Следующая неделя может стать знаковой для обороноспособности Украины, –- Владимир Зеленский

21:17, 5 октября 2024
Президент Украины надеется на положительные результаты встречи «Рамштайн» 12 октября.
Следующая неделя может стать знаковой для обороноспособности Украины, –- Владимир Зеленский
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что следующая неделя может стать знаковой для обороноспособности страны, в частности в рамках встречи Контактной группы «Рамштайн», запланированной на 12 октября. По его словам, участники встречи примут «содержательные решения» для Украины.

«Сейчас идет работа наших команд - Украины и Соединенных Штатов, команд других наших партнеров для подготовки «Рамштайна» - содержательных решений и в целом встреч и переговоров на следующей неделе. И неделя эта может стать положительной для нашей защиты, для нашего видения того, как должна закончиться война. Мы для этого все сделаем, на сто процентов сделаем. Сделаем эффективно», - отметил президент в своем видеообращении в субботу вечером.

Зеленский также сообщил о проведении политических консультаций между украинскими и западными командами, которые будут включать чиновников, дипломатов и военных. Основная цель - «наполнение военных пунктов Плана победы», что, по его словам, может быстро укрепить позиции Украины на фронте.

«И все, что указано в Плане, абсолютно реально для наших партнеров. Есть у мира этот ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по Формуле мира», - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что обеспечить Украине надежный мир и длительную безопасность возможно только на основе международного права, «без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями».

«Именно так, как предусмотрено Формулой мира. Украине нужен мир - настоящий, справедливый, - гарантированная защита от войны. Это возможно только на сильных позициях. И только тогда, когда и наш народ, и наши партнеры действительно объединены. Именно для этого мы работаем. Спасибо всем, кто нам помогает и кто готов так же, как и мы, сделать следующую неделю во многом исторической», - подытожил Зеленский.

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