Следующая неделя может стать знаковой для обороноспособности Украины, –- Владимир Зеленский

Президент Украины надеется на положительные результаты встречи «Рамштайн» 12 октября.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что следующая неделя может стать знаковой для обороноспособности страны, в частности в рамках встречи Контактной группы «Рамштайн», запланированной на 12 октября. По его словам, участники встречи примут «содержательные решения» для Украины.

«Сейчас идет работа наших команд - Украины и Соединенных Штатов, команд других наших партнеров для подготовки «Рамштайна» - содержательных решений и в целом встреч и переговоров на следующей неделе. И неделя эта может стать положительной для нашей защиты, для нашего видения того, как должна закончиться война. Мы для этого все сделаем, на сто процентов сделаем. Сделаем эффективно», - отметил президент в своем видеообращении в субботу вечером.

Зеленский также сообщил о проведении политических консультаций между украинскими и западными командами, которые будут включать чиновников, дипломатов и военных. Основная цель - «наполнение военных пунктов Плана победы», что, по его словам, может быстро укрепить позиции Украины на фронте.

«И все, что указано в Плане, абсолютно реально для наших партнеров. Есть у мира этот ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по Формуле мира», - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что обеспечить Украине надежный мир и длительную безопасность возможно только на основе международного права, «без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями».

«Именно так, как предусмотрено Формулой мира. Украине нужен мир - настоящий, справедливый, - гарантированная защита от войны. Это возможно только на сильных позициях. И только тогда, когда и наш народ, и наши партнеры действительно объединены. Именно для этого мы работаем. Спасибо всем, кто нам помогает и кто готов так же, как и мы, сделать следующую неделю во многом исторической», - подытожил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.