Наступний тиждень може стати знаковим для обороноздатності України, – Володимир Зеленський

Президент України сподівається на позитивні результати зустрічі «Рамштайн» 12 жовтня.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що наступний тиждень може стати знаковим для обороноздатності країни, зокрема в рамках зустрічі Контактної групи «Рамштайн», запланованої на 12 жовтня. За його словами, учасники зустрічі ухвалять «змістовні рішення» для України.

«Зараз триває робота наших команд – України та Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки «Рамштайну» – змістовних рішень і загалом зустрічей і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на сто відсотків зробимо. Зробимо ефективно», — зазначив президент у своєму відеозверненні в суботу ввечері.

Зеленський також повідомив про проведення політичних консультацій між українськими та західними командами, які включатимуть урядовців, дипломатів і військових. Основна мета — «наповнення військових пунктів Плану перемоги», що, за його словами, може швидко зміцнити позиції України на фронті.

«І все, що зазначено в Плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світу цей ресурс посилення, який дасть змогу рухатися вперед за Формулою миру», — наголосив він.

Президент підкреслив, що забезпечити Україні надійний мир і тривалу безпеку можливо лише на основі міжнародного права, «без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями».

«Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир - справжній, справедливий, - гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. І тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. Саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає і хто готовий так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним», — підсумував Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.