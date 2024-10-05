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У ЗСУ спростували чутки про скорочення IT-команди

21:35, 5 жовтня 2024
Центр масштабування технологічних рішень продовжує роботу над реформами у IT-сфері.
У ЗСУ спростували чутки про скорочення IT-команди
Джерело фото: ukrinform
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Центр масштабування технологічних рішень прокоментував нещодавні повідомлення про скорочення своїх IT-підрозділів ЗСУ, наголосивши на тому, що у центрі відбувається реформа, а не розформування. Про це повідомила пресслужба ЦМТР.

Раніше Forbes Україна, посилаючись на власні джерела, повідомляв, що Генеральний штаб планує розпустити два IT-підрозділи, які займаються понад 100 проектами і налічують близько 1000 IT-спеціалістів.

Водночас у ЦМТР підкреслили, що в їхньому відомстві триває більш широке реформування, яке має на меті покращити роботу. Центр подав пропозиції щодо вдосконалення організаційно-штатної структури з урахуванням потреби у фахівцях на найближчі півроку, що дозволить залучити нових інженерів.

До кінця 2024 року ЦМТР планує завершити роботу над змінами. «Ідеться про оптимізацію роботи та розвиток. Центр масштабування технологічних рішень не розформовується, а реформується. Центр вийде з цієї реформи посиленим і продовжить реалізовувати поточні проєкти. Тобто ця оптимізація зробить нас ефективнішими. На сьогодні підрозділ існує в наявному штаті, робота над проєктами триває, підрозділ продовжує виконувати завдання за призначенням», — зазначили в ЦМТР.

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ЗСУ

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