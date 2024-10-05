На Житомирщині запустили котельню, яка працюватиме на відходах гречки

Житомирщина переходить на екологічне паливо з обробки гречки.

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Агрофірма «Відродження» в Любарській громаді Житомирської області розпочала реалізацію інноваційного рішення для опалення, використовуючи відходи гречаної крупи. Про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, підприємство запустило котельню, яка тепер працює на нетрадиційному паливі, що виникає в процесі обробки гречаної крупи. «Адаптуючись до викликів сьогодення тут перевели котельню підприємства на досить незвичний для Житомирщини вид палива – рештки, що залишаються після обробки гречаної крупи», — зазначив Бунечко.

Крім того, агрофірма активно користується державною підтримкою, беручи участь у програмі часткового відшкодування інвестицій на закупівлю обладнання. Також підприємство працює над проєктом для участі в програмі будівництва газопоршневих станцій, ініційованій Президентом України Володимиром Зеленським.

«Зараз розробляє об’єкт для участі в ініційованому Президентом України Володимиром Зеленській програмі будівництва газопоршневих станцій, яка реалізується за підтримки Уряду України та USAID», — додав голова ОВА.

Інвестиційний проєкт має вартість близько 800 млн грн і є частиною зусиль щодо впровадження інноваційних технологій у сільському господарстві Житомирської області.

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