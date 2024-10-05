Прем’єр-міністр Словаччини хоче переконати Україну зберегти транзит нафти та газу з росії

У 2025 році Словаччина може зіткнутися з перебоями у постачанні енергоносіїв, вважає прем'єр країни.

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Словаччина продовжує отримувати газ та нафту з росії через Україну, але, за словами прем'єр-міністра Роберта Фіцо, в 2025 році можуть виникнути проблеми з постачанням. Про це він заявив в інтерв’ю, передає actuality.sk.

«Газ і нафта в необхідних обсягах, які заплановані, надходять. Переговори йдуть дуже інтенсивно. Але я не виключаю, що ми можемо потрапити в якийсь період на початку 2025 року, коли будуть такі проблеми», — зазначив Фіцо.

Прем'єр-міністр планує обговорити цю ситуацію на спільному засіданні урядів Словаччини та України, яке відбудеться 7 жовтня. Він має намір переконати українську сторону у важливості збереження транзиту енергоносіїв через Словаччину.

«Ми хочемо домогтися того, щоб переконати Україну в необхідності транзиту. І Україна, і Словаччина збудували енергетичну інфраструктуру для транзиту нафти та газу», — додав він.

Фіцо також підкреслив, що ті, хто прагне зберегти здоровий глузд, не зможуть зупинити транзит. Він зазначив, що Словаччина продовжить переконувати українських партнерів використовувати наявну інфраструктуру для імпорту енергоносіїв до Західної Європи, яка також буде потрібна Україні.

«Україна, наприклад, повідомляє, що має власні запаси газу і що в короткостроковій перспективі вона може використовувати його не тільки для внутрішнього споживання, а й для експорту на Захід. Але доставити його туди можна тільки через існуючу інфраструктуру. Якщо вона хоче зберегти цю інфраструктуру, вона має її використовувати», — пояснив він.

Крім того, прем'єр-міністр Фіцо підтвердив підтримку Словаччиною прагнень України щодо вступу до ЄС і закликав до «нормальної та розумної поведінки» з боку української влади. Він зазначив, що не використання створеної інфраструктури для транзиту є «нерозумним», оскільки це принесе вигоду обом країнам через транзитні збори.

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