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Премьер-министр Словакии хочет убедить Украину сохранить транзит нефти и газа из россии

20:41, 5 октября 2024
В 2025 году Словакия может столкнуться с перебоями в поставках энергоносителей, считает премьер страны.
Премьер-министр Словакии хочет убедить Украину сохранить транзит нефти и газа из россии
Фото: Reuters
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Словакия продолжает получать газ и нефть из россии через Украину, но, по словам премьер-министра Роберта Фицо, в 2025 году могут возникнуть проблемы с поставками. Об этом он заявил в интервью, передает actuality.sk.

«Газ и нефть в необходимых объемах, которые запланированы, поступают. Переговоры идут очень интенсивно. Но я не исключаю, что мы можем попасть в какой-то период в начале 2025 года, когда будут такие проблемы», - отметил Фицо.

Премьер-министр планирует обсудить эту ситуацию на совместном заседании правительств Словакии и Украины, которое состоится 7 октября. Он намерен убедить украинскую сторону в важности сохранения транзита энергоносителей через Словакию.

«Мы хотим добиться того, чтобы убедить Украину в необходимости транзита. И Украина, и Словакия построили энергетическую инфраструктуру для транзита нефти и газа», - добавил он.

Фицо также подчеркнул, что те, кто стремится сохранить здравый смысл, не смогут остановить транзит. Он отметил, что Словакия продолжит убеждать украинских партнеров использовать имеющуюся инфраструктуру для импорта энергоносителей в Западную Европу, которая также будет нужна Украине.

«Украина, например, сообщает, что имеет собственные запасы газа и что в краткосрочной перспективе она может использовать его не только для внутреннего потребления, но и для экспорта на Запад. Но доставить его туда можно только через существующую инфраструктуру. Если она хочет сохранить эту инфраструктуру, она должна ее использовать», - пояснил он.

Кроме того, премьер-министр Фицо подтвердил поддержку Словакией стремлений Украины по вступлению в ЕС и призвал к «нормальному и разумному поведению» со стороны украинской власти. Он отметил, что не использование созданной инфраструктуры для транзита является «неразумным», поскольку это принесет выгоду обеим странам через транзитные сборы.

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